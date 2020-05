Clamoroso, dall’Inghilterra: “Cristiano Ronaldo non si taglierà lo stipendio”

TORINO – Secondo quanto riportato dal Sun: “Sua Eccellenza Ronaldo non si taglia lo stipendio”. Questa la clamorosa indiscrezione che circola in queste ore che vede come protagonista il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano inglese, il portoghese non subirà l’enorme taglio di stipendio da quasi due milioni e mezzo al mese, nonostante i bianconeri siano stati il primo club in Italia ed uno dei primi in Europa a tagliare i salari a causa della sospensione della Serie A per emergenza coronavirus.

