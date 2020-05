Christillin: “Se con un solo positivo si mette in quarantena la squadra intera, riprendere sarà molto difficile…”

TORINO – Evelina Christillin, rappresentante nel board di Uefa e Fifa e tifosa juventina, ha parlato ai microfoni di Leggo circa la ripresa del campionato: “Scudetto a tavolino? Per carità, no grazie – spiega la grande tifosa bianconera -. Spero vivamente nella ripresa della Serie A: vorrebbe dire che la situazione dei contagi è sotto controllo. La Uefa inoltre ha stabilito che ad agosto si giochino, ovviamente a porte chiuse, le partite di Champions ed Europa League. Il ministro Spadafora e il Comitato Tecnico Scientifico frenano? Rispettiamo ogni decisione ma è ovvio che, se con un solo positivo si mette in quarantena la squadra intera, riprendere sarà molto difficile. Speriamo nel miracolo. L’auspicio è che si possa concludere il campionato, come avverrà in Germania, Spagna e Inghilterra. C’è un ultimatum? Figc e Lega A entro il 25 maggio dovranno comunicare a Uefa cosa hanno deciso. Ed entro il il 3 agosto Figc dovrà consegnare le lista delle squadre per le prossime Champions ed Europa League”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<