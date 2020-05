Chiesa: “Futuro? Non c’è nessuna trattativa in corso, penso solo alla Fiorentina”

TORINO – Il giocatore della Fiorentina, Federico Chiesa, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa il suo futuro: “Non ci sono trattative in corso, c’è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parlo io e al mio fianco c’è sempre mio padre. Di fatto il mio assistente personale è lui. Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di avere un agente. In futuro chissà. Nell’ultimo anno ho parlato tantissimo con Commisso, Barone e Pradè. Io sono concentrato solo ed esclusivamente sul presente. Penso al lavoro quotidiano, agli obiettivi immediati. A partire dalla salvezza.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<