Chiellini: “Questo è stato lo scudetto più sofferto, da domani penseremo a quello che ancora ci attende”

TORINO – Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha pubblicato per festeggiare lo scudetto un post sul proprio account Instagram con la seguente didascalia: “Ogni scudetto ha la sua storia e questo è certamente il più sofferto. Gli infortuni, il Covid, il lockdown, la ripresa… per questo la gioia è ancora più grande. Grande come questo traguardo storico: 9 campionati consecutivi. E una stagione ancora da concludere. Da domani penseremo a quello che ancora ci attende. Adesso è il tempo di festeggiare. Accanto alla squadra. Vicino alla famiglia. Con il pensiero sempre ai nostri tifosi. Avanti così!!! ️️ #stron9er”.

