Chiellini elogia Icardi: “Giocatore immarcabile. Dentro l’area è ai limiti dell’impressionante”

TORINO – Non sono mancate di certo le polemiche e le discussioni sulla nuova autobiografia di Giorgio Chiellini, ma il difensore della Juventus ha dedicato alcune righe del suo libro anche a Mauro Icardi, elogiandolo: “Stimo molto Icardi, dentro l’area è ai limiti dell’immarcabile. Lo definirei impressionante. Dal punto di vista sportivo mi chiedo come un campione del genere non sia rimasto in nerazzurro quindici anni segnando altri 200 gol; poi, da juventino mi dico che per fortuna non è successo… ma ve l’immaginate l’Inter con Icardi insieme a Lukaku e Lautaro?”. Che il difensore bianconero abbia voluto mandare un segnale a Paratici?

