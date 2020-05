Chelsea, Willian: “Futuro? È davvero una decisione difficile”

TORINO – L’attaccante del Chelsea, Willian, ha parlato ai microfoni del canale YouTube ‘Desimpedidos’ circa il suo futuro: “È davvero una decisione difficile. Mi sono identificato molto al Chelsea, ho molto affetto per tutti al club e per i tifosi. Tuttavia, è come ho detto prima, se lascio il Chelsea senza problemi, lascio le porte aperte, penso sia possibile trasferirsi anche in un club rivale. Non lo so. Mi piace Londra e anche alla mia famiglia. Tuttavia, questa è una domanda per cui non so ancora la risposta, se rimarrò al Chelsea, se mi trasferirò in un’altra squadra da Londra o se lascerò l’Inghilterra”.

