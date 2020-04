TORINO – Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha ribadito la sua posizione circa la ripresa della Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Martedì dirò la mia in assemblea. Vogliono ripartire e intanto si spartiscono i premi in silenzio. Così non va bene. Resto della mia idea: stop al campionato, checché ne dicano Gravina e Lotito”.

