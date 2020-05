Ceferin, tassa su lusso e nuovo fair play finanziario

TORINO – (ANSA) – ROMA, 20 MAG – Una tassa sul lusso e nuove regole sul fair play finanziario: sono i prossimi obbiettivi del’Uefa, quando la situazione di emergenza dettata dalla pandemia consentirà di affrontare le cose con calma. E’ quanto ha detto il presidente dell’Uefa Alexandr Ceferin intervistato dal Guardian. Sul fair play finanziario il numero uno del calcio europeo ha ribadito che se i club ” non seguono le regole, saranno sempre sanzionati, ma ovviamente pensiamo sempre a come migliorare le nostre normative e, se necessario, adattarci ai nuovi tempi. Questo non accadrà molto presto ma stiamo pensando di migliorare modernizzando e facendo qualcosa in più sull’equilibrio competitivo”. “Stiamo anche prendendo in considerazione -ha aggiunto il dirigente sportivo- una sorta di ‘tassa sul lusso’, se possibile. Quindi, ci sono molte idee ma credetemi, durante questi tempi difficili abbiamo smesso di pensare più o meno ai cambiamenti che accadranno in futuro. Ora dobbiamo guidare la nostra nave sulla rotta giusta e siamo vicini a farlo. Quindi, quando le cose si calmeranno, torneremo ai vecchi compiti”. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<