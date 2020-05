TORINO – Dani Ceballos, centrocampista dell’Arsenal in prestito dal Real Madrid, ha parlato ai microfoni di TVE circa il suo futuro: “Sono un giocatore del Real Madrid… e tutti i giocatori del mondo vorrebbero giocare per il Real Madrid. Ho un contratto con loro per altri tre anni e sono la squadra ideale per avere successo”.

