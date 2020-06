Castrovilli: “Gli attestati di stima fanno piacere, ma sto bene a Firenze. Sulla permanenza di Chiesa…”

TORINO – Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato in un’intervista a Tuttosport: “Gli attestati di stima fanno piacere, ma io sono legatissimo a Firenze. Sto bene qui e sento la fiducia di tutti. Commisso riuscirà a trattenere pure Chiesa? Queste sono decisioni che riguardano la società e Federico. Io posso dire che Chiesa è un grande calciatore e sarebbe bello continuare a crescere assieme. La Fiorentina deve puntare a crescere attraverso un proprio percorso. L’arrivo di Commisso ha portato un entusiasmo straordinario: ci sono le basi per raggiungere obiettivi importantissimi. Commisso, Barone, Pradè e tutto il club stanno lavorando con grande impegno e soprattutto hanno grandi ambizioni. Sarebbe bello poter disputare una finale europea con la Fiorentina o partecipare a un torneo importante con la Nazionale. Darei il Pallone d’Oro a Messi e vorrei vederlo giocare in Serie A. Mi piacciono molto De Bruyne che ha una capacità di verticalizzare e mandare i compagni in porta fuori dal comune, Modric con la sua pazzesca visione di gioco, l’eleganza di Isco ma anche Kroos e Arthur. Dove può e vuole arrivare Castrovilli? Non lo so, io spero lontano. Ma adesso devo solo pensare ad allenarmi, il resto verrà da sé”.

