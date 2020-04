Castellacci: “Difficile fissare la ripresa del campionato di Serie A per il 30 maggio”

TORINO – Enrico Castellacci, presidente dell’AIMC, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset circa la ripresa della Serie A: “La Figc deve ovviamente pensare alla ripartenza, vedremo quali saranno le linee guida che saranno stilate dagli esperti della Commissione tecnico-scientifica (che si riunirà mercoledì, ndr). Personalmente vedo difficile fissare la ripresa del campionato per il 30 maggio. Bisogna vedere se le linee guida, che saranno sicuramente molto puntuali e precise, saranno veramente attuabili. Perché non tutti hanno a disposizione le strutture necessarie, penso per esempio al calcio delle categorie inferiori. Chi scriverà le linee guida dovrà tener conto che determinate disposizioni non potranno essere prese alla lettera da chi è sul campo, proprio per la loro non fattibilità in certe realtà: bisognerà fare attenzione al fatto che queste linee guida non risultino alla fine inutili”.

