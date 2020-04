Cassano: “La vera forza di Guardiola è quella di convincere i giocatori a seguire le sue idee”

TORINO – L’ex giocatore del nostro campionato, Antonio cassano, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del programma con Pierluigi Pardo, dove ha parlato anche di Pep Guardiola.

“Pep è un amico, un’estate ero a Monaco per un torneo e mentre cenavo mi sento chiamare più volte. Era lui che voleva salutarmi e voleva che raccontassi a tutti di quello che facevamo la sera a Roma. Pep è stato un giocatore fantastico ed è un grandissimo allenatore, anche quando eravamo compagni parlava sempre di calcio. La sua grande forza è quella di riuscire a convincere i top player a seguire la sua idea di calcio, è l’unico che ha il carisma per farlo. I miei piatti preferiti? La gricia, l’amatriciana e la carbonara. Ecco perché a Roma ero in quelle condizioni”.