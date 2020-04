Casarin: “Cinque cambi a partita idea di buon senso, ma non credo che l’IFAB accetterà”

TORINO – Paolo Casarin, ex arbitro, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa la proposta di Claudio Ranieri di aumentare i cambi durante la partita da 3 a 5 quando si riprenderà a giocare: “Qui bisogna rifondare il mondo, dobbiamo prepararci. Io mi faccio domande sull’equilibrio, l’armonia, la sostenibilità: bisogna ripartire da qui. Passami l’espressione, ma credo che tutto questo sia successo perché abbiano rotto troppo i coglioni al mondo. Il calcio è un gioco. E ci giochiamo tutti, da chi lo gioca a chi guarda a chi ne parla Il suo segreto è la creazione come sfogo per la libertà. Il gioco è un modo di affermare: io sono libero. La proposta di Ranieri cinque cambi a partita? È una una proposta giusta. I cinque cambi abbasserebbero il numero degli infortunati. E’ un’idea di buonsenso, ma di difficile applicazione. Non credo l’IFAB sia pronta ad accoglierla”.