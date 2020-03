Carboni: “Tutte le Federazioni vorrebbero portare a termine la stagione”

TORINO – L’ex giocatore Amedeo Carboni ha parlato intervistato dai microfoni di TMW Radio.

“Si sono date delle scadenze, ma sono tutte improvvisate. Finché non ci sarà il vaccino, non si riprenderà la vita di prima. Difficile dare una scadenza. Chi può andare allo stadio se c’è ancora il virus e non c’è un farmaco che lo combatte? Finché non c’è, non si può tornare ad una vita normale. Tutte le Federazioni vorrebbero riprendere per portare a termine le stagioni. Forse serve chiudere tutto fino all’estate, ad agosto. Forse si sta pensando a questo”.

