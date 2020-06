Capello: “Pjanic deve giocare davanti alla difesa. Lui e Lautaro pronti per il Barca”

TORINO – L’ex allenatore della Juve Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mundo Deportivo, dove ha parlato anche di Miralem Pjanic, oggetto dei desideri del Barcellona.

“

E’ un calciatore che mi piace, un centrocampista con tanta qualità tecnica. Non è veloce come mediano però ha classe. Si può riassumere come uno che conosce il calcio. Dove può giocare? Secondo me davanti alla difesa, lo vedo nella posizione occupata da Busquets, però dipende anche dagli schemi utilizzati dall’allenatore. Sia lui che Lautaro Martinez li vedo pronti per il Barcellona; soprattutto Pjanic, abituato a vincere ogni anno”.