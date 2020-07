Capello: “Juventus fortunata fino ad ora”

TORINO – (ANSA) – “La Juve è stata fortunata fino ad ora perchè le inseguitrici per lo scudetto sono andate piano, tranne l’Atalanta, ed il gioco della Juve è stato discreto. Ha giocato al risparmio”. Parola di Fabio Capello a Radio Anch’io lo sport: “in Champions sarà avvantaggiata per il fatto che il Lione non gioca il campionato, ma deve stare attenta perché parte da uno svantaggio di 1-0”.

“Dopo lo stop – aggiunge Capello – il calcio in Serie A è ripartito lentamente, ora mi sembra che sia aumentato il ritmo e il campionato è diventato allenante” (ANSA).

