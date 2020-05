Capello: “Ho voglia di rivedere i giocatori in campo e la lotta scudetto”

TORINO – L’ex allenatore della Juve Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Si tratta di un momento di grandi problemi. L’unico sistema è garantire che tutti i giocatori siano immuni e, come accade nel Mondiale, rimanere in ritiro. Il calcio, dal punto di vista finanziario, ha bisogno di ripartire. Non tutte le società sono sane e alcune hanno gravi difficoltà economiche. C’è la necessità di far ripartire il calcio, dare un sospiro a tutti gli italiani. Non dimenticando tutta la gente che lavora nel mondo del calcio. Il problema è che, non devono pensare solamente a loro, ma anche a tutti coloro che sono all’interno della famiglia. Contraccolpo psicologico? Non dimentichiamo che ci sono persone che stanno perdendo posti di lavoro, a cui non è ancora arrivata la cassa integrazione, cos’è chiedere 40 giorni di ritiro ai calciatori? Sarà molto divertente se ripartiremo, vorrei rivedere i giocatori in campo e lottare ancora per vincere lo scudetto. Ci sono squadre che non vedono l’ora di rientrare in campo, qualcuna temporeggia. L’equilibrio è davvero importante in questa stagione. Ripartiamo e facciamo vedere il calcio italiano nel mondo. Bundesliga? Si sono dimostrati seri come sempre, quando devono fare cose non indugiano. Hanno preso una linea precisa d’accordo squadre e governo, il successo di ascolti dimostra che la gente ha voglia di calcio e si diverte a guardare le partite, dove si sente la mancanza del pubblico ma è divertente rivivere certe emozioni”.