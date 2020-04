Caos Bonucci, polemica sui social per una festa in quarantena con più persone

TORINO – La moglie di Leonardo Bonucci, Martina Maccari, è stata accusata e criticata sui social per aver organizzato una festa per il padre in piena quarantena. Questa la sua risposta: “Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 gg fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo. Spesa a casa farmacia a casa. Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica”.