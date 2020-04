Cannavaro: “Il mio Pallone d’Oro? Solo perché Del Piero non giocava e Totti non stava in piedi”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Fabio Cannavaro, ha parlato in una diretta Instagram con Hernan Crespo circa il Pallone d’Oro vinto nel 2006: “Ieri i due fenomeni, Del Piero e Totti, scherzavano sul mio Pallone d’Oro. Di quei due, Ale non giocava e Totti non stava in piedi al mondiale: gli ho detto che se hanno vinto è grazie a me. Francai? Nel 2006 la Francia giocò meglio di noi, ma abbiamo portato a casa la Coppa del Mondo. La rivalità c’è sempre, anche se ora voi avete una squadra molto forte”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<