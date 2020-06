Camoranesi: “Juve ancora favorita. Pjanic-Arthur? Scambio alla pari”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Mauro German Camoranesi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche della lotta scudetto e di mercato.

SULLO SCAMBIO ARTHUR-PJANIC -“Pjanic-Arthur? Penso entrambe. Sono due giocatori molto dotati tecnicamente. Pjanic è più esperto e nella Juventus è ben inserito. Arthur, invece, dovrebbe ambientarsi».

SULLA LOTTA SCUDETTO- «Ho letto un’intervista di Lippi su Tuttosport e mi trovo d’accordo con lui. L’intensità, giocando ogni tre giorni e in estate, non potrà sempre essere quella della prima parte della stagione. Per cui mi aspetto che facciano la differenza la strategia, il maggior possesso palla e la tecnica. Juve sempre favorita? Sì. Perché, al di là di tutto, i valori sono quelli. La Juventus, prima dello stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, era in testa con merito perché ha dimostrato di essere la più forte. Adesso, in base a come andrà il finale, potrà arrivare prima o seconda, però non mi aspetto grandi sorprese. Se dovessi fare un pronostico, direi Juventus ancora prima. Perché i campioni restano campioni e chi li ha sarà sempre il favorito».