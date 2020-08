TORINO- Non inizia nel migliore dei modi il nuovo corso della Juventus: la società bianconera ha infatti fatto registrare un sensibile calo in borsa, attorno all’11%. Calo dovuto ai mancati introiti della Uefa, soldi che sarebbero arrivati nelle casse bianconere solo in caso di passaggio del turno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<