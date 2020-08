Callejon vicino al Villareal

TORINO- a carriera di Josè Callejon potrebbe presto ripartire dalla Liga, campionato dove in passato ha già giocato con Espanyol e Real Madrid. L’esterno destro offensivo, che ha terminato la sua avventura al Napoli dopo 7 anni ricchi di soddisfazioni trascorsi in maglia azzurra, è infatti vicino ad accettare la proposta arrivata dal Villarreal: la trattativa tra le parti procede positivamente e in maniera spedita, nonostante ancora non siano arrivate le firme sui contratti. Operazione a parametro zero quella che sta cercando di chiudere il club spagnolo, visto che Callejon è libero da ogni vincolo contrattuale con il Napoli.

