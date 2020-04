Calcagno: “La sosta definitiva dei campionati sarebbe un danno enorme per tutti”

TORINO – Umberto Calcagno, vice presidente dell’AIC, ha parlato ai microfoni di Sportitalia circa la ripresa della Serie A: “Bisogna aiutare le serie minori, come la C e la D. Neanche voglio pensare ad una sosta definitiva dei campionati, sarebbe un danno enorme per tutti. Il caso Juventus sugli stipendi non può essere un modello unico per tutti. Stiamo lavorando alla fase 2 da diverso tempo ma bisogna lavorare sulle norme per ripartire nella totale sicurezza di tutti. Sono sinceramente spaventato dall’idea di non ripartire in questa stagione”.

