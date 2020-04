Cagliari, Giulini: “Siamo favorevoli alla ripresa, ma abbiamo dubbi su quattro questioni…”

TORINO – Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa la ripresa della Serie A: “Noi siamo favorevoli alla ripresa, ma a certe condizioni. Ritengo che non sia opportuno riprendere gli allenamenti, con protocolli complessi e onerosi come quelli finora ipotizzati, se non vengono chiarite determinate questioni. Diciamo quattro. Innanzitutto la certezza di riprendere il campionato con date, luoghi e modalità definite. E’ già un passo avanti aver individuato la data limite oltre la quale questo campionato non potrà scollinare cioè domenica 2 agosto. Non solo non è impossibile, ma è indispensabile. Semmai nuove circostanze impreviste potranno portare a successive modifiche sempre entro la data limite del 2 agosto. Oltre quella si dovrà cristallizzare la classifica. Seconda questione? Serve un regolamento chiaro e inappellabile in caso di eventuali contagi all’interno di una o più squadre. O peggio, in caso di nuovo lockdown. In circostanze simili il campionato andrebbe decretato concluso e la classifica cristallizzata a quel momento. Terza questione? E’ indispensabile il prolungamento dei prestiti e dei contratti in scadenza il 30 giugno fino al nuovo termine della stagione. Quarta? Ci vuole un accordo di rinuncia parziale alla retribuzione da parte di tutti i calciatori in rosa che per più di 2 mesi consecutivi non avranno fornito alcuna prestazione”.

