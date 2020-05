Cagliari: Faragò operato, 2 mesi di stop

TORINO – (ANSA) – CAGLIARI, 19 MAG – Nuovo stop per il centrocampista del Cagliari Paolo Faragó. L’ex Novara ieri sera è stato sottoposto ad intervento chirurgico per sports hernia bilaterale nella clinica Villa Stuart di Roma. Il calciatore osserverà ora alcuni giorni di riposo prima di iniziare il suo percorso di recupero: la prognosi è di circa due mesi. Non è detto quindi che la stagione per lui sia già finita: potrebbe essere – sempre che si riprenda a giocare da metà giugno – disponibile per le ultime gare di luglio. Per Faragó dodici mesi molto complicati. Il giocatore rossoblù aveva subito un intervento un anno fa all’anca sempre a Villa Stuart ed era stato fermo circa sei mesi. Poi il ritorno in campo lo scorso ottobre festeggiato addirittura con un gol contro la Spal. Per un totale di dodici presenze in questa stagione. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<