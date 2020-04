TORINO – L’ex centrocampista della Roma Cristiano Zanetti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato dell’eventuale ripresa dei campionati.

“Credo sia molto difficile tornare in campo perché è uno sport di contatto e i calciatori sono a rischio. La stagione va conclusa così, senza assegnare il titolo ma solo i posti in Champions, per poi riprendere il prossimo anno”.