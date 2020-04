Buon compleanno, Tek!

TORINO – Cifra tonda per il portierone bianconero: Wojciech Szczesny compie oggi 30 anni. Tek è uno da Juve. Serio, affidabile, concentrato. Brillante, in campo e fuori. Continua, anno dopo anno, a regalare grandi prestazioni, e con esse grandi numeri. Basti pensare che, anche nella stagione 2019/2020, finora, è l’estremo difensore con la mediadi paratepiù altadella serie A: 79,8%. E che parate: Tek è elegante, sa sfruttare tutti i centimetri della sua altezza per spiccare, letteralmente, il volo. E quando atterra, magari, ci regala un’esultanza, o uno dei suoi sorrisi, che abbiamo amato fin da subito. Con il sorriso tutti noi soffiamo sulle sue 30 candeline, e auguriamo a Tek buon compleanno!

