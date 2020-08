Buon compleanno, Matthijs!

TORINO – Così giovane, così maturo. Una stagione, quella appena conclusa, che è stata complicata per tutti, e che Matthijs de Ligt, che oggi compie solo 21 anni, ha affrontato con l’approccio e la classe di un veterano.

Il centrale olandese, che solo un anno fa festeggiavamo in occasione dei suoi 20 anni, a pochi giorni dal suo arrivo in bianconero, è stato protagonista fin da subito, giocando tante partite, crescendo esponenzialmente, gara dopo gara, arrivando a essere quello che tutti eravamo sicuri sarebbe diventato in fretta: un giocatore imprescindibile.

Il presente è una grande realtà, il futuro è tutto da scrivere. Insieme.

Auguri, campione!

