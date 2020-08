TORINO – In tantissimi hanno voluto lasciare un messaggio di augurio per la nuova avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve e tra questi anche il suo amico ed ex compagno Gigi Buffon che, sul suo account Twitter ha postato una foto insieme all’ex centrocampista, ironizzandoci su così: “Quindi ora devo chiamarti mister? In bocca al lupo per questa nuova avventura, Andrea”.