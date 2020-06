Buffon a Raisport: “Sensazione di una ritrovata normalità. Sesta Coppa Italia? Ho già vinto tanto…”

TORINO – Gianluigi Buffon, estremo difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel prepartita di Juventus-Milan: “Sensazioni? Sono sensazioni belle, di una ritrovata normalità, seppur ancora anormale, però è anche vero che è un primo step importante, perché alla fine il calcio ha sempre condizionato gli umori del nostro popolo e ha sempre scandito il tempo della nostra Nazione. Quindi ritrovarlo è un qualcosa di importante per tutta l’Italia. Periodo difficile? E’ stato sicuramente un qualcosa che ci ha messo sicuramente a dura prova, perchè inevitabilmente esula dalla normalità, fa parte dell’eccezionalità e come tutte le cose eccezionali non sei abituato a gestirle. Quindi alcune volte questo senso di indeterminatezza condizionava l’umore di ognuno di noi. A caccia della sesta Coppa Italia? Sì, non è questa una cosa importante, ho già vinto tanto, per cui sono già soddisfatto, però è chiaro che nel momento in cui si continua a giocare e la storia della Juve continua, è normale provare a fare incetta di tutto il possibile”.

