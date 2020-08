Bucchioni: “Higuain sarebbe perfetto per la Fiorentina”

TORINO- Enzo Bucchioni, giornalista di FirenzeViola.it, ha parlato dell’interessamento da parte della Fiorentina su Gonzalo Higuain. “Per darvi l’idea di come funziona il calciomercato, da ieri un importante intermediario sta ragionando attorno al futuro di Higuain e nelle sue strategie è venuta fuori anche la possibilità di offrire l’argentino alla Fiorentina. Si puo’ fare? Si farà mai? Si arriverà almeno a trattare? Nessuno oggi è in grado di dirlo, ma gli affari di mercato si costruiscono anche così, mettendo assieme delle caselle, credo opportunità e risolvendo dei problemi. Costruendo delle trattative, quando tutto è plausibile e sta in piedi si può provare e forse si potrà anche fare. Chissà…”

