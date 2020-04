Braida: “Icardi alla Juventus? E’ un goleador e questi fanno sempre comodo…”

TORINO – L’ex direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti: “Taglio stipendi? I giocatori hanno perso una grande occasione per dimostrare la loro solidarietà. Avrebbero avuto una grande pubblicità con queste iniziative. Non hanno bisogno di uno stipendio per vivere. Di fronte al Dio denaro molti perdono la testa. Ognuno fa cosa vuole con lo stipendio, ma con la solidarietà avrebbero fatto un bel gesto. Un grande giocatore che ha rinunciato a tanti soldi per venire al Milan è stato Weah. Ci sono molti giocatori avidi, ma ci sono anche molti che hanno una sensibilità e che in certi momenti sanno rinunciare al denaro. Messi all’Inter? Sta troppo bene lì, non credo possa muoversi da Barcellona. E’ amatissimo, è lì da quando era piccolo, difficile possa andare via. Lui guadagna già tantissimo, non credo abbia intenzione di andarsene. Icardi alla Juve? E’ un goleador e questi fanno sempre comodo”.

