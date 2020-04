Borussia Dortmund, lesione a legamento ginocchio per Zagadou

TORINO – (ANSA) – ROMA, 15 APR – Tegola sul Borussia Dortmund, il difensore Dan-Axel Zagadou si è infatti infortunato, procurandosi una lesione al legamento del ginocchio sinistro in allenamento. E’ vero che il campionato tedesco è sospeso fino al 30 aprile, ma il Dortmund ha comunque ripreso ad allenarsi e subito ne paga lo scotto, con il rischio di perdere del tutto per la restante parte di stagione il promettente difensore francese. Il club, attualmente secondo in Bundesliga, ha fatto sapere che il calciatore lavorerà intensamente per la riabilitazione, nella speranza che possa recuperare in vista di uno scampolo di campionato, pandemia permettendo. Zagadou quest’anno ha totalizzato 13 presenze. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<