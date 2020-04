Borussia Dortmund, Haaland: “Ammiro Ibrahimovic. Ho la sua stessa mentalità”

TORINO – Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Four Four Two di Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic? Mi piace la sua mentalità e il modo in cui vede le cose in modo diverso, penso di aver sempre avuto anche io la stessa fiducia. Mi piace anche il modo in cui passa da una squadra all’altra, in un altro paese, che non è facile, ma fa sempre gol dal primo momento. Mi piace vederlo giocare. Se ho parlato con Zlatan? No, ma vedremo cosa riserva il futuro. Se Mino potesse organizzare un’intervista? Vedremo! Siamo entrambi attaccanti e siamo entrambi fantastici. Ma abbiamo un gioco diverso. È difficile confrontarci. Io sono quello che sono”.

