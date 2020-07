Bonucci: “Siamo una squadra di grandi uomini. Abbiamo sofferto e voluto questo scudetto”

TORINO – Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Juventus-Sampdoria. Di seguito riportiamo le sue parole.

"Abbiamo iniziato un percorso nuovo e abbiamo trovato tante difficoltà e tanto scetticismo. Abbiamo fatto dei passaggi a vuoto durante il campionato ed è stato difficile per tutti ricominciare dopo 3 mesi. L'abbiamo voluto e sofferto e volevamo dare soddisfazioni alla società e a chi tifava per noi dall'alto. Il presidente, Paratici, ci hanno spinto a dare tutto per questa maglia ma siamo stati squadra, una squadra fatta di grandi uomini. Ora ci sono 10 giorni di pausa e ce li godiamo, poi pensiamo al Lione".