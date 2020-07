Bonucci: “Per me sarà una giornata speciale, oggi tocco le 400 presenze”

TORINO – Il difensore della Juve Leonardo Bonucci, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, nel pre partita di Juve-Torino.

“”E’ sicuramente una partita speciale, è un derby, festeggio 400 presenze con la maglia della Juventus e questi traguardi sono per una cerchia ristretta di giocatori. Ho avuto la fortuna di vivere un periodo molto vincente della grande storia bianconera. Per me è motivo di orgoglio, si ripagano i tanti sacrifici fatti da piccolo, nella carriera, tante rinunce che mi hanno portato qui oggi. Tra l’altro è un giorno doppiamente speciale perchè si festeggia un altro grandissimo storico traguardo, che è quello di Gigi, nel giorno del compleanno di chi ha coniato una parola unica nel vocabolario juventino, che è vincere. Perchè oggi come tane volte l’unica cosa che conta è vincere”.