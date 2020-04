Boniek: “La soluzione più facile è quella di chiudere tutto”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Zibi Boniek, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’Io Lo Sport, dove ha parlato della ripresa dei campionati.

“In Polonia la gente vorrebbe tornare a giocare, a una vita normale. Qualsiasi sistema adotti ci sono sempre vinti e vincitori, chi perde e chi si lamenta. Purtroppo c’è il rischio che ognuno pensi per sé. I playoff in Serie A? Se qualcuno prenderà questa decisione bisognerà accettarla. In Polonia abbiamo deciso con molto anticipo che se il campionato non riprenderà, chi è primo è campione e andrà in Champions League. La Uefa pensa che si debbano chiudere tutte le competizioni nazionali. Dietro alle partite ci sono tanti interessi. Quella di chiudere i campionati senza assegnare i titoli, come fatto in Olanda, è la soluzione più facile. Però la grande domanda è anche quando finirà tutto questo”.