Bonavita dell’Inter primo giocatore di Totti manager

TORINO – (ANSA) – Si chiama Simone Bonavita e gioca nell’Inter il primo giocatore di Francesco Totti in versione procuratore. L’ex capitano della Roma ha acquisito la procura del centrocampista classe 2004 in passato cercato proprio dai giallorossi e già paragonato a Tonali, il giocatore del Brescia ormai ritenuto il nuovo Pirlo. La nuova carriera di Totti comincia così a prendere forma. Dopo l’addio – prima nelle vesti di calciatore e poi in quelle di dirigente – alla Roma: l’ex capitano ha affermato di voler diventare procuratore “alla ricerca di nuovi talenti”. E nelle ultime ore ha acquisito il primo giocatore all’interno della sua scuderia. L’annuncio è arrivato dallo stesso giovane nerazzurro che, sui propri canali social, ha pubblicato una foto in compagnia di Totti, di Candela (collaboratore dell’ex n° 10 della Roma) e di Giovanni DeMontis, procuratore nella CT10 Management. (ANSA).

