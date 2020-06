Bonansea: “CR7 è il mio idolo da Euro 2004”

TORINO – L’attaccante della Juventus femminile Barbara Bonansea, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

“Il nostro movimento è fatto ancora di diverse tipologie e quindi è difficile uniformarlo. Si andrà verso squadre delle stessa portata, figlie di club professionisti. Nel mentre però non possiamo restare parcheggiate: io gioco a calcio a tempo pieno, ci sono diritti che mi vanno riconosciuti. Riprendere il campionato? Fosse per me giocare, sempre. Ma qui bisogna fare un passo indietro. La Juve può permettersi condizioni di sicurezza, altri non lo so. Sentiamo che cosa ci dicono nel consiglio di giovedì. Sarebbe bello riprendere da Juve-Milan partita in programma anche al maschile, vedi le coincidenze. Le Women amate da tutti? Per ora sì. Si avverte, molte rivali parlano di noi come un punto di arrivo, un modello. Non c’è invidia, piuttosto voglia di arrivare tutte a questo livello. Il nostro presidente ha importato dall’estero un altro passo in questo settore e ora siamo all’avanguardia. Ronaldo? Abbiamo scambiato qualche parola, tutto più naturale di quanto si possa pensare. Per me è diventato un idolo agli Europei del 2004, non ha vinto ma voleva farlo e dopo si è preso ogni trofeo”.