Bologna-Juventus 0-2: i bianconeri espugnano il Dall’Ara

TORINO – La Juventus vince 0-2 ed espugna il Dall’Ara. Dybala gioca da punta e si muove bene tra le linee. La rete dell’argentino è un capolavoro: tacco di Bernardeschi e il numero 10 bianconero infila il pallone di sinistro sotto l’incrocio dei pali. Finalmente una Juventus più brillante a livello di gioco con un Federico Bernardeschi rinato, dominate della fascia destra dell’attacco in tutto e per tutto. L’esterno bianconero si meriterebbe anche il gol che non arrivo solamente grazie ad un miracolo di Skorupski. La Vecchia Signora risponde presente, conquista i primi tre punti in campionato post coronavirus e si porta momentaneamente a + 4 sulla Lazio.