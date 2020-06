TORINO – Sta per iniziare la prima giornata di campionato per i bianconeri dopo la sosta per il Coronavirus e ad attenderli, ci sarà il Bologna al Dall’Ara. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo