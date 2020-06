Birindelli: “De Ligt ha raggiunto una maturità importante”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Alessandro Birindelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di Matthijs de Ligt.

“Se crediamo che sia un giocatore importante come ha dimostrato negli anni precedenti bisogna dargli fiducia. Ogni partita dava sempre qualcosa in più. Io penso sia arrivato a una maturità importante, può essere fondamentale. Metterei Chiellini per una questione caratteriale e di comunicazione, non per altro”.