Birindelli: “Champions? Può essere l’anno buono. Dybala garantisce altri 10 anni”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Alessandro Birindelli ha parlato intervistato dai microfoni de Il Posticipo.

“Sarri ha fatto un grande lavoro pur non avendo a disposizione la squadra che aveva in mente. La società ha scelto l’allenatore dopo aver fatto mercato e molto probabilmente Sarri non era la sua prima scelta. La Juve aveva puntato su altre figure, nel frattempo però doveva mettere in piedi una squadra. In panchina si è seduto un allenatore che ha idee di calcio diverse e che vuole giocatori con caratteristiche differenti da quelle dei giocatori comprati quest’estate. Sarri è stato bravissimo ad adattarsi e a portare questa squadra a vincere: ne esce vincitore, anche se bisogna vedere come finirà la stagione.”

“Ronaldo? Ronaldo è un grande campione che vorrebbero avere tutte le squadre. Poi ci sono aspetti tecnico-tattici che possono piacere o meno: come gioca, la necessità di modellare la squadra per esaltare le sue caratteristiche. L’acquisto di Ronaldo è stato una grande operazione a livello di marketing e di merchandising, un investimento importante sotto tanti punti di vista. Ronaldo fa sempre la sua parte in campo. Il mercato intorno a lui non è stato al ribasso: la Juventus ha colto alcune opportunità, alcune si sono rivelate positive altre meno. Penso che la società abbia agito al meglio in questi anni.”

“Dybala sul mercato l’anno scorso? La società ha fatto un grosso investimento con Ronaldo, gli unici che avevano mercato erano Dybala e Higuain e si è pensato di venderli: fortunatamente niente di tutto questo è andato in porto. Dybala garantisce un grande rendimento per altri dieci anni e poi sa determinare le partite: è un giocatore fondamentale per la Juventus. Le possibilità della Juve in Champions? È stata una stagione particolare. Nessuno si aspetta che la Juventus possa vincere la coppa quest’anno: per questa ragione penso che possa essere l’anno buono”.

