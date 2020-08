Bergomi: “Se Conte resta all’Inter, può superare la Juve”

TORINO – L’ex giocatore Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della rivalità tra nerazzurri e bianconeri.

“Dico soltanto che Antonio è un amante delle sfide e oggi non c’è sfida migliore da accettare: lui può essere quello che interrompe il dominio della Juve dopo nove anni. Una dinastia nata proprio grazie al suo lavoro. Ora la sua Inter è cresciuta e ha tutto per lottare per il titolo. Cambiare significherebbe ripartire di nuovo da zero e perdere l’opportunità di sfruttare questo anno in più di conoscenza e di miglioramenti di squadra”.