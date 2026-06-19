Il risveglio con il Canada

Dopo mesi complicati con la Juventus, Jonathan David è tornato protagonista con la maglia del Canada. L'attaccante ha firmato una tripletta nel netto 6-0 contro il Qatar ed è diventato il capocannoniere del Mondiale. La sua prestazione ha sorpreso molti. In bianconero, infatti, la stagione non è stata esaltante. David ha chiuso con sei reti in campionato e due in Champions League. Numeri lontani dalle aspettative. Anche l'esordio nella competizione iridata non era stato positivo. Nella prima partita aveva fallito una grande occasione e un gesto tecnico mal riuscito era diventato virale sui social. Sembrava l'ennesimo momento difficile di un'annata da dimenticare. Invece, il centravanti canadese ha reagito. Il primo gol della tripletta è stato il simbolo della sua serata. Dopo una conclusione di Buchanan, il pallone si è alzato e David, con una rotazione completa, ha calciato al volo battendo il portiere. Una giocata spettacolare che ha riacceso il suo talento.

La fiducia di Marsch e il ricordo di Paolo Rossi

Il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, non ha mai smesso di credere nel suo numero nove. Dopo la prima gara aveva difeso pubblicamente il giocatore. "Nelle grandi partite vogliamo che lui segni e segnerà. E quando inizierà, non si fermerà", aveva dichiarato l'allenatore. Una fiducia che è stata ripagata nel migliore dei modi. Grazie ai tre gol contro il Qatar, David è diventato il secondo giocatore della Juventus a realizzare una tripletta in un Mondiale. Prima di lui c'era riuscito soltanto Paolo Rossi nel 1982, nella storica sfida contro il Brasile. Sono trascorsi ben 44 anni da quella notte del Sarriá.

Tra Juventus e Canada, due realtà opposte

La carriera di Jonathan David racconta numeri importanti. Prima del suo arrivo a Torino aveva già superato quota 180 gol tra club e nazionale. Tra i giocatori nati negli anni Duemila, soltanto Erling Haaland aveva segnato più di lui. A 26 anni, l'attaccante è anche il miglior marcatore nella storia del Canada. Prima dell'esplosione al Mondiale, però, aveva realizzato soltanto due reti nelle ultime dieci partite, entrambe su rigore. Anche le valutazioni sul suo gioco sono differenti. Luciano Spalletti aveva spiegato che l'attaccante rende meglio con palloni puliti e situazioni costruite. Jesse Marsch, invece, lo considera "il giocatore più intelligente che abbia mai allenato". La fiducia ricevuta dal suo commissario tecnico sembra aver restituito al Canada il miglior Jonathan David.