Bergomi: “La Juve fece il primo salto di qualità quando arrivarono Pirlo e Barzagli”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dei suoi ex bianconeri Pirlo e Barzagli.

“Pirlo arrivò a Torino dopo una carriera in cui aveva vinto tutto mentre Barzagli rientrava da una esperienza all’estero dopo essere cresciuto in Italia. Si erano già imposti nella nostra Serie A e non dovevano fare conti con la conoscenza della nuova realtà, con loro la Juve fece il primo vero salto di qualità. In Italia il calcio è molto tattico e chi arriva da fuori ha bisogno di un periodo di adattamento”.