Bergomi: “Inter prendi Pogba. Con lui puoi tornare grande”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del mercato nerazzurro e di Paul Pogba.

“Se si ha la forza economica di andarlo a prendere, bisogna farlo subito. È vero che le ultime stagioni non sono state all’altezza, però Pogba tornerebbe in un calcio che conosce, non avrebbe problemi di ambientamento e potrebbe subito lasciare il segno. In giro ce ne sono pochi di giocatori così e Conte da lui può tirare fuori il meglio come in passato. Per l’Inter sarebbe un grande colpo per provare a vincere nell’immediato, ma immagino sarà necessaria qualche rinuncia”.