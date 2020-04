TORINO – Oliver Kragl, giocatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di goal.com spendendo belle parole sull’RB Salisburgo: “Potrebbero comprare anche Cristiano Ronaldo, se solo volessero. E’ una grande squadra, le altre rivali in Austria non hanno i soldi per stargli dietro. Ha ottenuto ottimi risultati anche in Champions League, in Bundesliga tedesca potrebbe dire la sua”.

