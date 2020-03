TORINO – Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in una diretta Instagram della ripresa del campionato di Serie B: “La nostra speranza è quella di ripartire il prima possibile, per completare il nostro percorso verso la Serie A. E’ un premio che ci meritiamo per ciò che abbiamo fatto sul campo. Siamo primi con 20 punti sulla seconda, mi sembrerebbe il minimo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<