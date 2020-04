Benatia: “Non si può fermare una stagione, spiegatelo a Lazio e Liverpool”

TORINO – L’ex difensore della Juve Medhi Benatia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della stagione attuale e della sua eventuale ripresa.

SULLA JUVE – “I giocatori della Juve partiti da Torino? La polemica non mi piace. In Italia si finisce sempre col fare drammi. Chi è partito era da solo, lontano dai figli o dai genitori malati ed era negativo al test. E’ normale che, chi ne ha la possibilità, prenda un aereo privato e raggiunga i propri cari.

SU DYBALA – “Sì, ci sentiamo spesso e ora sta bene. Lui, Rugani, Matuidi sono giovani e in forma: è stata la loro fortuna. Temevo si fossero contagiati anche gli altri, è andata bene. Se la stagione è da considerarsi finita qui?”.

SULLA STAGIONE – “No, non si può annullare una stagione. Come si fa a dire alla Lazio o al Liverpool che è finita? Anche ad agosto, ma riprendere è d’obbligo. Juve prima a tagliarsi gli stipendi? Non sono sorpreso, lì c’è gente responsabile, campioni veri, c’è un gruppo che è una famiglia. Anche la Roma sta facendo moltissimo. Sono molto orgoglioso di loro”.